Писатель Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак в новом ток-шоу на "Первом канале". По его мнению, "отдельные лица" хотят "срубить бабла" на известности и имидже Собчак.

"В России - капитализм. И мы живем в логике капитализма. Ксения Анатольевна Собчак при всем своем антирейтинге дает необходимую прибыль тем или иным каналам. В нашей страны продолжают зашибать бабло любыми способами, несмотря на мнение о том, что нельзя воспитывать людей через массовую культуру", - высказался Прилепин.