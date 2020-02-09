Иван Ургант опять будет извиняться

Телеведущий передачи "Вечерний Ургант" Иван Ургант похоже опять будет приносить извинения. Уже в третий раз за последний месяц. Теперь телеведущий оскорбил жителей Минеральных Вод. Горожане оставляют гневные комментарии под последним выпуском передачи, в котором ведущий придумывал названия жителям разных городов.

Жителей Минеральных Вод обидело то, что в передаче было перепутано фото их города. Вместо Минеральных Вод на фотографии был изображен Пятигорск. Более того, Ургант назвал жителей города "минеральноводянами", а затем "минераловодцы".

Горожане не нашли это смешным и осудили телеведущего.