Юлия Чичерина обрушилась с критикой на своего коллегу по цеху Сергей Шнурова. Ранее певица вошла в политсовет партии "За Правду", которую возглавил Захар Прилепин. Шнуров написал на эту тему ироничное стихотворение и спровоцировал скандал.
Чичерина в ответ назвала Шнурова "трусливым частушечником", употребив нецензурную лексику, а также посоветовала ему создать собственную "политическую силу".
"Партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста", - высказалась Чичерина о партии, которую предположительно мог возглавить Шнуров.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".