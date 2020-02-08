Чичерина рекомендовала Шнурову открыть "партию алкашей"

Юлия Чичерина обрушилась с критикой на своего коллегу по цеху Сергей Шнурова. Ранее певица вошла в политсовет партии "За Правду", которую возглавил Захар Прилепин. Шнуров написал на эту тему ироничное стихотворение и спровоцировал скандал.

Чичерина в ответ назвала Шнурова "трусливым частушечником", употребив нецензурную лексику, а также посоветовала ему создать собственную "политическую силу".