Пермского медика подозревают в убийстве ветеранов

Пользователи форума "Двач" назвали имя еще одного медика, который может быть причастен к массовому убийству ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь в этом подозревают сотрудника пермской Городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга Сергея Калинина.

"Мужчина оставил большой цифровой след, благодаря чему и оказался раскрыт", - утверждает издание Readovka.ru.

По информации издания, форма, фотография которой была опубликовала на форуме, очень схожа с той, которую носят сотрудники больницы имени С. Н. Гринберга.