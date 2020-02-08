Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Правнук Сталина пропал вместе с женой в Москве

Общество

Российские СМИ сообщили о пропаже Селима Бенсаада вместе с женой в Москве. Он является правнуком лидера СССР Иосифа Сталина. О пропаже мужчины сообщил его отец - Хосин Бенсаад, который был женат на Галине Джугашвили - внучке Сталина.

Селим Бенсаад исчез около двух месяцев назад. Его семья "испарилась" из московской квартиры. По словам его отца, он видел своего сына последний раз 13 сентября 2019 года. Также отец сообщил, что получил от своего сына сообщение, в котором тот попросил перестать с ним общаться и обращаться по всем вопросам к его адвокату.

Полиция сообщила, что Селим Бенсаад вышел на связь и никуда не пропадал, а заявление его отца - это "семейные разборки".

правнук иосиф сталин хосин бенсаад селим бенсаад галина джугашвили семейные разборки
Актуальная аналитика
Силовые структуры
«Иду на вы!»: Битва при Дорстоле
Туризм
Гонка Мурманск - Владивосток за 14 дней: экстрим лучше курорта
Власть
Как сильный Совфед накренил корабль власти
Последние материалы
Правнук Сталина пропал вместе с женой в Москве
«Иду на вы!»: Битва при Дорстоле
Гонка Мурманск - Владивосток за 14 дней: экстрим лучше курорта
Россия планирует запустить спутники для отображения рекламы в космосе
Зеленский провел встречу с Папой Римским
Как сильный Совфед накренил корабль власти
Муромов рассказал, как Пугачева "убирала" ненужных артистов с эстрады
Как решить тренерскую проблему в российском биатлоне
Баскетболисты из США избили собственного тренера
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Популярное
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши

В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.

Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Единоборства. Новости и обзоры
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Соломон Соловьев Первооткрыватели йода, морфия и ксерокса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов Любовь Степушова А нас за что? США ввели санкции против Болгарии Любовь Степушова
Комментарии
Хуснуллин предложил провести всероссийскую программу реновации
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Правительство одобрило уничтожение контрафактного алкоголя
Зеленский провел встречу с Папой Римским
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Правительство одобрило уничтожение контрафактного алкоголя
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Доктор Мясников не верит в вакцину против коронавируса
Площадь перед посольством РФ в Праге переименуют в честь Немцова
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ