Правнук Сталина пропал вместе с женой в Москве

Российские СМИ сообщили о пропаже Селима Бенсаада вместе с женой в Москве. Он является правнуком лидера СССР Иосифа Сталина. О пропаже мужчины сообщил его отец - Хосин Бенсаад, который был женат на Галине Джугашвили - внучке Сталина.

Селим Бенсаад исчез около двух месяцев назад. Его семья "испарилась" из московской квартиры. По словам его отца, он видел своего сына последний раз 13 сентября 2019 года. Также отец сообщил, что получил от своего сына сообщение, в котором тот попросил перестать с ним общаться и обращаться по всем вопросам к его адвокату.

Полиция сообщила, что Селим Бенсаад вышел на связь и никуда не пропадал, а заявление его отца - это "семейные разборки".