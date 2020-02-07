Заключенные в Курске шьют маски от коронавируса

В тюрьмах Курской области заключенные сами шьют себе медицинские защитные маски, чтобы защититься от вирусных заболеваний. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного управления ФСИН России.

Отмечается, что в каждой колонии Курской области имеются швейные участки. Там заключенные занимаются пошивом медицинских масок. Но изделия не продают — пока производство обеспечивает потребности только собственных нужд мест лишения свободы.

Маски идентичны аптечным

Маски шьются из нетканого материала, и смотрятся они так же, как и те, что продают в аптеках. В ведомстве рассказали, что по свойствам и качеству они аналогичны аптечным. В ближайшие дни для колоний изготовят свыше 10 тысяч масок.