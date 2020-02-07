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ФАС заявила о необоснованности роста цен на медицинские маски

Общество

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отчитались правительству об итогах оперативного мониторинга цен на медицинские маски в российских аптеках. Об этом сегодня, 7 февраля, журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается, завышение в несколько десятков раз розничных цен на маски в январе было обнаружено в 68 регионах страны, но в большинстве ситуаций, как показал анализ данных от аптек, рост цен на продукцию был обусловлен повышением закупочной стоимости.

Согласно информации ФАС, самый значительный рост оптовых цен, по которым аптеки производили закупку масок в декабре-январе, отмечается в Адыгее — на 1566,7%, Дагестане — на 650%, Санкт-Петербурге и Ленобласти — более чем на 597%, Нижегородской области — на 566,67%, Москве и Московской области — на 522%.

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