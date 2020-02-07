ВОЗ: коронавирус привел к дефициту масок и перчаток в мире

Вследствие эпидемии коронавируса все государства мира столкнулись с дефицитом медицинских халатов, масок и перчаток. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мир столкнулся с дефицитом средств защиты персонала", — рассказал руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Также он пояснил, что ВОЗ планирует заняться "выявлением узких мест, найти решения и достичь справедливости в распределении оборудования".