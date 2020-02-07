Смертность от отравлений алкоголем в РФ в 2019 году сократилась

На 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилась в России смертность от случайных алкогольных отравлений. Об этом сегодня, 7 февраля, журналистам рассказал глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"По результатам января-декабря прошлого года уровень смертности от случайных отравлений спиртным составил 6451 чел. (95,8% от значений 2018 года) или 4,4 чел. на 100 тыс. населения", — цитирует слова Шапкина информагентство ТАСС.

При этом число смертельных случаев от отравления алкоголем и воздействия им с неопределенными намерениями за прошедший год составило 1852 человека (95,3% от значений 2018 года), что составляет 1,3 чел. на 100 тыс. населения.