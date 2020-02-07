Россияне рассказали о своих тратах на сигареты

Курящие жители России в среднем расходуют на покупку сигарет 2400 рублей ежемесячно. Таковыми оказались итоги опроса от компании Superjob.

Оказалось, что мужчины тратят больше средств на сигареты, чем женщины — 2500 руб. и 2200 руб. соответственно.

Меньше всего денег на табачные изделия тратят молодые люди до 24 лет и люди с зарплатой меньше 30 тыс. руб. (1900 руб.), больше всего — с зарплатой от 80 тыс. руб. (примерно 2800 руб.).

Опрос проводился 4-7 февраля текущего года в 105-ти населенных пунктах во всех регионах России. Было опрошено 500 представителей кадровых агентств.