Лекарство для борьбы с коронавирусом привезли с Урала в КНР

В город Харбин (Китай) доставили крупную партию противовирусного препарата "Триазавирин" производства уральского предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Уральские авиалинии".

Примерно 90 килограммов уральского медикамента перенаправили в КНР из города Екатеринбурга. Такого объема препарата будет достаточно на весь Харбин, убеждены представители компании-авиаперевозчика.

Отмечается, что инициатором пересылки лекарств стало генеральное консульство Китая в Екатеринбурге.