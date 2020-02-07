В город Харбин (Китай) доставили крупную партию противовирусного препарата "Триазавирин" производства уральского предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Уральские авиалинии".
Примерно 90 килограммов уральского медикамента перенаправили в КНР из города Екатеринбурга. Такого объема препарата будет достаточно на весь Харбин, убеждены представители компании-авиаперевозчика.
Отмечается, что инициатором пересылки лекарств стало генеральное консульство Китая в Екатеринбурге.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.