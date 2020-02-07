Все школы Иваново уйдут на карантин

Карантин во всех средних школах, а также учреждениях дополнительного образования города Иваново объявят с 8 февраля до особого распоряжения. Постановление об этом главного санитарного врача региона разместили на интернет-ресурсе ТУ Роспотребнадзора по Ивановской области.

Отмечается, в Иваново за неделю с 27 января по 2 февраля эпидемиологический порог оказался превышен на 33,24%, уровень заболеваемости за неделю достиг около 40%. С 3 по 5 февраля показатель увеличился еще на 21%, а среди учащихся школ — сразу на 56%.

По этой причине руководитель регионального Роспотребнадзора порекомендовал главе города приостановить обучение в школах города Иваново, вне зависимости от форм собственности, с 8 февраля до особого распоряжения. Кроме этого, рекомендовано ввести ограничение на проведение массовых мероприятий в сфере спорта и культуры.