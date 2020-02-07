Масочный режим решили ввести в Хабаровске

Власти Хабаровска решили с 10 февраля ввести в городе масочный режим, что обусловлено ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рисками распространения коронавируса.

"В обязательном порядке носить маски обязаны будут работники транспортной сферы, торговых центров и банков, педагоги, воспитатели, медицинские работники — все те, кто каждый день имеет тесный личный контакт с большим числом людей", — цитирует RT сообщение местной администрации.

По словам замначальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению региона Татьяны Скорик, маски нужно носить в помещениях, а менять их следует каждые два часа.

Как рассказал глава краевого бюджетного учреждения "Фармация" Денис Улыбышев, на складах сейчас находится 40 тысяч масок, а 12 февраля поступит еще 50 тысяч единиц.