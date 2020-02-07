Получить гражданство России будет проще

Процедура получения российского гражданства будет упрощена. Соответствующие поправки к закону "О гражданстве РФ" сейчас подготавливает правительство.

Как передает "Коммерсантъ", в марте прошлого года по распоряжению президента России Владимира Путина создали группу по реализации Концепции государственной миграционной политики. Главной задачей группы выступило привлечение в нашу страну как можно больше граждан — 5-10 миллионов.

В правительстве подтверждают информацию о разрабатываемых изменениях. Это касается признания утратившего силу пункта "г" части первой статьи 13 "О гражданстве Российской Федерации", в соответствии с которым приобретающие гражданство РФ иностранцы должны отказаться от другого гражданства, которое имеют.