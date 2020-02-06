В городе Ростов-на-Дону сотрудники полиции в процессе несения службы особое внимание будут уделять горожанам в медицинских масках. Отмечается, что воспользоваться данными о распространении коронавируса могут злоумышленники.
Перед полицейскими поставили задачу проверять документы у горожан, которые скрывают лица под медицинскими масками. Преступники могут под таким прикрытием остаться незаметными для камер видеонаблюдения. Жителей города, вызвавших подозрение, доставят в отделение, сообщает telegram-канал Baza.
А ранее специалисты дали совет гражданам, чтобы они не занимались массовой скупкой медицинских масок. Они пояснили, что ажиотаж вокруг этой ситуации может привести к росту цен на товар.
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