Полиция Ростова проверит людей в медицинских масках

В городе Ростов-на-Дону сотрудники полиции в процессе несения службы особое внимание будут уделять горожанам в медицинских масках. Отмечается, что воспользоваться данными о распространении коронавируса могут злоумышленники.

Перед полицейскими поставили задачу проверять документы у горожан, которые скрывают лица под медицинскими масками. Преступники могут под таким прикрытием остаться незаметными для камер видеонаблюдения. Жителей города, вызвавших подозрение, доставят в отделение, сообщает telegram-канал Baza.

А ранее специалисты дали совет гражданам, чтобы они не занимались массовой скупкой медицинских масок. Они пояснили, что ажиотаж вокруг этой ситуации может привести к росту цен на товар.