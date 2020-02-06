В Брянске две сотни дольщиков долгостроя получили квартиры

Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого здания по улице Желябова в Брянске прошла 6 февраля. Квартиры здесь получили более 200 участников долевого строительства.

Ключи от жилья гражданам вручали губернатор Александр Богомаз и прокурор региона Александр Войтович.

Отмечается, что новостройку должны были сдать еще в 2017 году. Застройщик, компания ООО "БрянскСтройРазвитие", не выполнил свои обязательства и не один раз переносил срок окончания строительства.

После прокурорской проверки в отношении застройщика возбудили уголовное дело.