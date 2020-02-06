Эксперты назвали самые "пьющие" регионы России

Эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя с учетом данных от Росалкогольрегулирования определили регионы России — лидеры по объемам потребления водки.

При этом наиболее "пьющими" оказались Сахалинская и Магаданская области — 12 и 11,5 литров на одного человека в год. Кроме этого, в первую пятерку вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).

Кроме этого, что за год объемы потребления водки в Сахалинской и Магаданской областях сократились на 2%. В Калининградской и Ульяновской областях между отмечался высокий рост показателя — на 15%.