Эксперты составили рейтинг регионов России с проблемами ЖКХ

Эксперты определили регионы России с самыми большими проблемами в сфере ЖКХ. Речь идет о Тверской, Тульской и Кировской областях.

Так, население Твери больше всего недовольно управляющими компаниями. За прошлый год доля жалоб на них достигла 14,6%. Другой насущной проблемой выступил вывоз мусорных отходов (10,7%). На цели организации и проведения капремонта поступило 7,8% жалоб. В целом из Тверской области было получено 2474 обращения.

На втором месте списка оказался Тульский регион с 1972 жалобами. Большая часть обращений касается уборки мусора — 40,2% от всех апелляций. Другой причиной недовольства выступило состояние и содержание домов (15,4% жалоб). Далее следуют проблемы, связанные с оплатой ЖКХ (15%) и управлением домами (6,2%).

В Кировской области большая часть жителей остались недовольны благоустройством дворов (48,6% жалоб), качеством жилищно-коммунальных услуг (20,2%), а также их оплатой (8,5%).