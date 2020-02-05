Леонид Рошаль: россияне могут не бояться коронавируса

В России предприняли все возможные меры для того, чтобы в стране не началась эпидемия коронавируса. Поэтому не следует опасаться этого вируса, как и россиян, приехавших из Китая в Тюмень.

Такое заявление сделал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

По его мнению, в РФ быстро отреагировали на распространение коронавируса и предприняли некоторые меры, направленные на недопущение вспышки болезни в стране.

В том числе внимание к проблеме отмечается со стороны главы государства и правительства. Кроме этого, как напомнил медик, в Тюменскую область были эвакуированы россияне из КНР.