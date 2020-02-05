В первой декаде февраля в Москве, по прогнозам метеорологов, выпадет половина месячной нормы осадков.
Об этом сегодня, 5 февраля сообщил портал "Метеоновости".
Согласно прогнозу синоптиков, снег в российской столице продолжит идти в предстоящие два дня. Так, в четверг, 6 февраля, выпадет 2-4 миллиметра осадков, при этом днем местами ожидается метель. В выходные дни существенных осадков не будет, но следующую порцию снега можно ожидать уже в понедельник, 10 февраля.
Специалисты отмечают, что обычно февраль не отличается обильными осадками, в среднем по Москве за месяц выпадает около 33-38 миллиметров осадков.
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