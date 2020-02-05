Синоптики: февраль станет для Москвы рекорным по осадкам

В первой декаде февраля в Москве, по прогнозам метеорологов, выпадет половина месячной нормы осадков.

Об этом сегодня, 5 февраля сообщил портал "Метеоновости".

Согласно прогнозу синоптиков, снег в российской столице продолжит идти в предстоящие два дня. Так, в четверг, 6 февраля, выпадет 2-4 миллиметра осадков, при этом днем местами ожидается метель. В выходные дни существенных осадков не будет, но следующую порцию снега можно ожидать уже в понедельник, 10 февраля.

Специалисты отмечают, что обычно февраль не отличается обильными осадками, в среднем по Москве за месяц выпадает около 33-38 миллиметров осадков.