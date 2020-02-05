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Педагога из Липецка обвиняют в травле учеников из бедных семей

Общество

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области и органы полиции разберут конфликт классного руководителя и родителей учащихся начального класса в местной школе № 21.

Отмечается, что родители учащихся первого класса и детей, которые перевелись в другие школы, высказали жалобы на поборы, которые ввел родительский комитет, а также травлю со стороны классного руководителя по отношению к учащимся, чьи родители не могу каждый месяц платить крупные суммы на общие нужды.

Так, мать одного из мальчиков утверждает, что ее сыну запретили пить воду из кулера, поскольку ей родительский комитет вернулся сданные на него средства. Дети рассказали, что классная руководительница плохо относится с ученикам, чьи родители выступили против поборов родительского комитета.

 

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