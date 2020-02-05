Тысячи россиян выступили за изгнание Венедиктова из России

Россияне ратуют за выдворение из страны главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Это связано с тем, что русофобская пропаганда главреда издания нацелена на пересмотр истории России и роли СССР во Второй мировой войне.

Венедиктов открыто выступает не только против политики СССР, но и против нынешнего внешнеполитического курса России. Он решил, что вправе оценивать события Второй мировой войны. Также, по его мнению, глобальные геополитические процессы должны проходить без участия России. Об этом главред "Эха" постоянно говорит в интервью и в эфирах на радио.

Так, например, в программе "Будем наблюдать" на "Эхо Москвы" Венедиктов призвал исключить Россию из геополитической повестки.

По мнению главреда, российские власти должны согласиться с тем, что роль СССР в победе над нацистской Германией была второстепенной. Получается, Венедиктов борется за то, чтобы подвиг Советской армии в победе над врагом был попросту перечеркнут.

Более того, Венедиктов уверяет, что именно СССР начал войну с Германией. Об этом он заявил во время екатеринбургских "Дилетантских чтений" в "Ельцин-центре".

Согласно его теории, подписанный "Пакт Молотова-Риббентропа" развязал руки Адольфу Гитлеру. Мол, если бы не этот документ, войны бы не было.

По его версии, Германия даже не думала нападать, а те, кто утверждает обратное — некомпетентны в данном вопросе либо попросту лгут. Заявления Венедиктова указывают на его связь с западными пропагандистами, также считающими, что СССР и Германия не поделили сферы влияния.

После слов главреда "Эха Москвы" участники "Дилетантских чтений" устроили бурную дискуссию. Кандидат исторических наук, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров обвинил Венедиктова во лжи. Также Никифоров публично заявил, что главред специально спекулирует историческими данными, чтобы угодить Западу. Глава Свердловского областного совета ветеранов, генерал-майор Юрий Судаков, в свою очередь, предложил Венедиктову уехать из России.

Мероприятие прошло больше месяца назад — тем не менее, слова главреда "Эха" до сих пор обсуждают. Общество негодует. Недовольство россиян возрастает.

В паблике "ВКонтакте" "Выживание|Армия|Оружие" опубликован пост с критикой в адрес главреда "Эха Москвы". Авторы материала выразили свое недовольство тем, что Венедиктов переписывает историю. Они считают, что у него нет такого права.

Под записью помещен опрос. Пользователям предложили проголосовать за судьбу Венедиктова. Перед ними стал выбор: выгнать его, заставить извиниться перед ветеранами, которых он оскорбил, или поручить правоохранителям проверить его слова на предмет экстремизма. Проголосовали свыше трех тысяч человек. Большинство решили все-таки выдворить журналиста из страны.

Позиция Венедиктова неоднократно подвергалась критике со стороны экспертов в военной области. Специалисты ЦЭРС ИНЭС считают, что пропаганда главреда "Эха" предоставляет возможность геополитическим оппонентам нашей страны превратить СССР в агрессора и более того — союзника Гитлера. Это может привести к инициативе пересмотра Ялтинских и Потсдамских соглашений со стороны Запада.