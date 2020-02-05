В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора объяснили гражданам, в чем состоит разница между коронавирусом и вирусом гриппа. Об этом говорится на интернет-ресурсе ведомства.

Так, грипп и коронавирус обладают схожими симптомами, но генетически они совершенно разные. Симптомы вируса гриппа могут проявляться уже спустя 2-3 дня после заражения, а коронавирусу на это понадобится до 2-х недель.

К настоящему времени вакцину от коронавируса еще не разработали. Но в России и некоторых государствах уже приступили к научным поискам по этому направлению.