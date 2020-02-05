Запасы овощей и фруктов в Забайкалье иссякнут через полмесяца

В Забайкальском крае текущего запаса овощей и фруктов хватит максимум две недели.

"Наша задача состоит в том, чтобы оказать поддержку торговым сетям в заключении контрактов с поставщиками из Новосибирска, Иркутска, Средней Азии. Мы договорились, чтобы быстро реагировать, поддерживать поставку, оказывать помощь в организации железнодорожных перевозок", — рассказал глава минэкономики региона Александр Бардалеев.

По словам главы территориального органа Росздравнадзора Гаянэ Варосян, также ведомством контролируются цены на важные медпрепараты.

А ранее СМИ сообщали, что Забайкалье стало одним из двух регионов, где выявили граждан КНР с подтвержденным коронавирусом. После этой информации в аптеках региона, по слухам, граждане одновременно покупали до пяти тысяч масок.