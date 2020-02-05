Актер "Улиц разбитых фонарей" Дмитрий Бульба умер в Петербурге

Актер популярных сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Невский. Проверка на прочность" Дмитрий Бульба скончался в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни.

О трагическом событии сообщили коллеги актера по театру"Мастерская"

"Сегодня ночью его не стало. И все, кто видел культовое "Преступление и наказание", наверняка вспомнили, как "уходил" ближе к финалу спектакля Свидригайлов — со свистом взмахнув тростью", — говорится в некрологе театра.

В последнее время, констатировали близкие артиста, он был нелюдим и мало работал. Но его талант не остался незамеченным.

"Говорят, что сам Сергей Юрский, снявший Бульбу в фильме "Чернов. Chernov", признавался друзьям и коллегам: "В Санкт-Петербурге есть один молодой артист… Он гений". К сожалению, начиная с 2000-х годов Дмитрий Бульба почти не работал по специальности. Время от времени начинал репетировать в каком-нибудь спектакле, мелькал на небольших ролях в кино и сериалах, но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь", — написали коллеги актера.

О времени и месте прощания с актером пока не сообщается.