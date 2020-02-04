Для животных предлагают покупать билеты на отдельные места в самолете

История с толстым котом Виктором, которого хозяин обманом пронес в салон самолета, хоть и не смогла убедить авиакомпании пересмотреть правила провоза животных, но подтолкнула некоторых законотворцев искать пути выхода из "морального тупика".

Сдавать четвероногих друзей в багаж все ж таки негуманно. А что делать?

Как "тяжелым" животным летать не в багаже, а в салоне

Ответ, как считает Владимир Бурматов, глава думского комитета, прост и очевиден: владельцы животных должны покупать для них билеты на соседние кресла.

"Нужно предоставить владельцам право выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации. В итоге это позволит вообще отойти от ограниченного веса животного", — считает депутат.

Кроме того, по его мнению, авиакомпаниям стоит предусмотреть возможность для собак "лететь в ногах у хозяина".

"Компании — перевозчики должны пойти навстречу пассажирам в этом вопросе, ведь, в конце концов, это и их дополнительная прибыль", — отмечает Бурматов.

Мнение Минтранса

В Минтрансе, впрочем, считают, что все несколько сложнее, чем видится автору инициативы (а она в ведомстве получена и рассматривается).

Чиновники отмечают, что, помимо прав животных не быть "сданными в багаж", должен быть учтен и ряд других аспектов: переносные сумки для них, возможные аллергические реакции у пассажиров и так далее.

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