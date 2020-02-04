На ВДНХ в Москве состоится праздник зимних видов спорта

Традиционный День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ 8 и 9 февраля. Мероприятия для активного населения СВАО будут продолжаться до вечера.

Праздник стартует с зарядки, которая начнется на катке в 11.00, одновременно на детском катке откроется школа хоккея, а с 13.00 до 19.00 перед павильоном № 57 пройдет шоу "Винч", где примут участие сноубордисты-профессионалы.

Отмечается, что впервые в России спортсмены продемонстрируют мастерство мирового уровня с использованием насыпного снежного 3-метрового трамплина и лебедки для разгона до 30 километров в час.

Также в выходные с 12.00 до 18.00 рядом с шахматным клубом посетители смогут сыграть в керлинг.