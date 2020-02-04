Матвиенко призвала не устраивать травлю грубым чиновникам

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что чиновники не должны позволять себе быть грубыми в отношении людей. Однако и россияне не должны позволять себе лишнего и устраивать травлю чиновникам. По мнению Матвиенко, каждый отдельный случай должен оцениваться индивидуально.