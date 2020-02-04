Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что чиновники не должны позволять себе быть грубыми в отношении людей. Однако и россияне не должны позволять себе лишнего и устраивать травлю чиновникам. По мнению Матвиенко, каждый отдельный случай должен оцениваться индивидуально.
"Иногда бывает, все живые люди, что-то сорвалось с языка. Мне кажется, это не криминал, каждый поступок расценивается по-человечески: случилось нечаянно, извинился, не хотел, не подумал. Поэтому в каждом конкретном случае надо относиться по-разному", - пояснила Матвиенко.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.