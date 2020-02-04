Власти Монголии вынесли постановление о выделении денег для реализации мер профилактики коронавируса.
С целью профилактики коронавируса, обеспечения медпомощи, закупки требуемых защитных средств и медицинского оборудования, проведения тестов на вирус выделят 5,5 млрд тугриков (около 2 млн рублей) из правительственного резервного фонда, еще 4,7 млрд тугриков выделят из бюджета Минздрава страны.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что правительство Монголии решило запретить выезд своих граждан в Китай, а также въезд граждан КНР и граждан иностранных государств, совершающих транзит через Китай в Монголию. Запрет продлится до 2 марта и затронет все сухопутные, воздушные и железнодорожные пункты.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.