Монголия выделила средства на борьбу с коронавирусом

Власти Монголии вынесли постановление о выделении денег для реализации мер профилактики коронавируса.

С целью профилактики коронавируса, обеспечения медпомощи, закупки требуемых защитных средств и медицинского оборудования, проведения тестов на вирус выделят 5,5 млрд тугриков (около 2 млн рублей) из правительственного резервного фонда, еще 4,7 млрд тугриков выделят из бюджета Минздрава страны.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что правительство Монголии решило запретить выезд своих граждан в Китай, а также въезд граждан КНР и граждан иностранных государств, совершающих транзит через Китай в Монголию. Запрет продлится до 2 марта и затронет все сухопутные, воздушные и железнодорожные пункты.