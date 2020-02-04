Госдума встревожилась эпидситуацией на оптовых рынках

В Государственной Думе обеспокоились эпидемиологической обстановкой на оптовых рыках из-за распространения коронавируса.

"Вызывает тревогу и эпидемиологическая ситуация на множестве оптовых рынков, где трудится огромное число жителей из КНР и куда ежедневно прибывают фуры с товарами и пассажирские автобусы", — отметил заместитель руководителя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль (фракция "Единая Россия").

В процессе расширенного заседания комитета Госдумы с участием представителей от Роспотребнадзора и Минздрава, парламентарии предложили активизировать деятельность по иммунизации граждан страны.

Отмечается, что в Москве, большое количество продавцов из Китая трудится на рынке "Садовод".