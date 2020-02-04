В аптеках Курска мониторинг цен на маски продлится до 5 февраля

В Курской области мониторинг цен на медицинские защитные маски в местных аптеках будет идти до 5 февраля. Об этом журналистам рассказала заместитель главы региона Ирина Хмелевская.

Ранее СМИ писали, что по причине ажиотажа вокруг коронавируса маски в аптеках выросли в цене до 35 рублей. Но, как отметила Хмелевская, такое повышение пока обнаружили только в одной аптеке. В других маска стоит от 5 до 15 рублей.