В Курской области мониторинг цен на медицинские защитные маски в местных аптеках будет идти до 5 февраля. Об этом журналистам рассказала заместитель главы региона Ирина Хмелевская.
Ранее СМИ писали, что по причине ажиотажа вокруг коронавируса маски в аптеках выросли в цене до 35 рублей. Но, как отметила Хмелевская, такое повышение пока обнаружили только в одной аптеке. В других маска стоит от 5 до 15 рублей.
"Правительство поручило ФАС пресекать попытки завышения стоимости защитных масок, а Росздравнадзору — осуществлять мониторинг цен. Росздравнадзор по Курской области уже проводит соответствующую работу, территориальный орган сотрудничает и с региональным управлением ФАС. Мы намерены работать с поставщиками и производителями, чтобы выявить причину повышения цен в аптеках", — пояснила заместитель губернатора.
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