Из российских поездов смогут высаживать за дурной запах и громкие песни

В Министерстве транспорта России обсуждают инициативу, по которой из пригородных поездов смогут высаживать дурно пахнущих пассажиров, а также тех, кто громко распевает песни. На официальном сайте правовой информации появился проект соответствующего приказа.