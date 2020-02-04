В Министерстве транспорта России обсуждают инициативу, по которой из пригородных поездов смогут высаживать дурно пахнущих пассажиров, а также тех, кто громко распевает песни. На официальном сайте правовой информации появился проект соответствующего приказа.
Документ вносит изменения в правила перевозок. Там сказано, что пассажиров могут высадить из поезда за слишком громкое использование "радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств". Также в ведомстве предлагают включить в этот перечень музыкальные инструменты.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.