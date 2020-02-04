Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце рассказал о секрете своей молодости. По его словам, молодостью он обязан творческой деятельности, которая не только тренирует мозг, но и улучшает качество жизни.
"Насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью, и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается", - пояснил российский лидер.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.