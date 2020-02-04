Президент России Владимир Путин поддержал инициативу разрешить студентам старших курсов педагогических вузов работать учителями в школах. Об этом глава государства сообщил на встрече с общественностью в Череповце.
Об инициативе рассказала учительница младших классов Виктория Смирнова. По ее словам, в школах наблюдается дефицит кадров. Президент отметил, что ранее депутаты Госдумы выступали против привлечения студентов к работе в школах. Однако Путин признал, что это хорошая идея.
"Но почему не разрешать студентам старших курсов, я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы", - сказал Путин.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.