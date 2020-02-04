Путин поддержал идею разрешить студентам преподавать в школах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу разрешить студентам старших курсов педагогических вузов работать учителями в школах. Об этом глава государства сообщил на встрече с общественностью в Череповце.

Об инициативе рассказала учительница младших классов Виктория Смирнова. По ее словам, в школах наблюдается дефицит кадров. Президент отметил, что ранее депутаты Госдумы выступали против привлечения студентов к работе в школах. Однако Путин признал, что это хорошая идея.