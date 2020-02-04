Игрок КВН из "Армянской сборной", 25-летний Овик Григорян, скончался спустя несколько дней после того, как оказался в коматозном состоянии. Как отмечается в Instagram-аккаунте клуба, он умер 1 февраля.
"У нас подавленное состояние, мысли путаются. Выйдем на связь позже", — сообщили участники "Армянской сборной", давая комментарий по произошедшему.
Товарищи Григоряна по команде рассказывали, что у него ухудшилось здоровье 8 января, и его доставили в больницу с инсультом. Спустя пару дней после выписки из клиники игрок "Армянской сборной" потерял сознание, находясь на отдыхе, и впал в кому. У него выявили аневризму мозга.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.