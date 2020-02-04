Игрок КВН Овик Григорян скончался на 26-м году жизни

Игрок КВН из "Армянской сборной", 25-летний Овик Григорян, скончался спустя несколько дней после того, как оказался в коматозном состоянии. Как отмечается в Instagram-аккаунте клуба, он умер 1 февраля.

"У нас подавленное состояние, мысли путаются. Выйдем на связь позже", — сообщили участники "Армянской сборной", давая комментарий по произошедшему.

Товарищи Григоряна по команде рассказывали, что у него ухудшилось здоровье 8 января, и его доставили в больницу с инсультом. Спустя пару дней после выписки из клиники игрок "Армянской сборной" потерял сознание, находясь на отдыхе, и впал в кому. У него выявили аневризму мозга.