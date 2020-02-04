В воздухе Челябинска выявили сильное превышение вредных веществ

В городе Челябинск обнаружили существенное превышение предельных концентраций вредных элементов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Мониторинг осуществлялся в период неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий, 2-3 февраля. На контрольном посту на территории пересечения Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев было обнаружено существенное превышение углеводородов. На 01:00 вчера, 3 февраля, объем предельной концентрации превышал норму в 4,2 раза, а на 07:00 в тот же день — в 3,9 раза.

В городе Магнитогорск оказалось превышенным содержание взвешенных веществ (в 2,8 раза), а также сероводорода (в 1,4 раза).