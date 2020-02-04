В городе Челябинск обнаружили существенное превышение предельных концентраций вредных элементов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Мониторинг осуществлялся в период неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий, 2-3 февраля. На контрольном посту на территории пересечения Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев было обнаружено существенное превышение углеводородов. На 01:00 вчера, 3 февраля, объем предельной концентрации превышал норму в 4,2 раза, а на 07:00 в тот же день — в 3,9 раза.
В городе Магнитогорск оказалось превышенным содержание взвешенных веществ (в 2,8 раза), а также сероводорода (в 1,4 раза).
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.