СМИ: во Франции нет эпидемии коронавируса

Во Франции в настоящее время нет эпидемии нового коронавируса, и вирус "не циркулирует". Об этом заявил директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, выступая перед журналистами.

"В нашей стране отсутствует цепь передачи и распространения вируса", — сказал Жером Саломон в минздраве в Париже.

Он пояснил, что шесть человек с подтвержденными диагнозами во Франции сейчас находятся в стабильном состоянии. Только один, 80-летний гражданин КНР, остается в реанимации в Париже. Другие пять человек помещены в клиники в Париже и Бордо.