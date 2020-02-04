Во Франции в настоящее время нет эпидемии нового коронавируса, и вирус "не циркулирует". Об этом заявил директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, выступая перед журналистами.
"В нашей стране отсутствует цепь передачи и распространения вируса", — сказал Жером Саломон в минздраве в Париже.
Он пояснил, что шесть человек с подтвержденными диагнозами во Франции сейчас находятся в стабильном состоянии. Только один, 80-летний гражданин КНР, остается в реанимации в Париже. Другие пять человек помещены в клиники в Париже и Бордо.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.