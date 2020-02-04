Медсестры мурманской больницы забыли про работу, выпив алкоголь. ВИДЕО

Посетитель одной из больниц Мурманска снял на видео работу медсестер в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что сотрудницы больницы совсем забыли о своих прямых обязанностях и занимались тем, что употребляли спиртное и спорили с автором видеозаписи. Мужчина просил медсестер поменять мочеприемник у пациента, медсестры проигнорировали просьбу мужчины.

Больничный персонал обвиняет мужчину в нарушении порядка. Якобы это он был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку от него пахло спиртным. Более того, одна из медсестер даже сняла показания о побоях и собирается подавать на "нарушителя порядка" в суд. Видеозаписью уже заинтересовались местные полицейские.