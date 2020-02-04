Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу

Новые правила провоза наличных для физических лиц через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза. Если человек хочет перевезти более 100 тысяч долларов, ему нужно будет не только декларировать эти средства, но и подтвердить их происхождение.

Это касается векселей, чеков, неименных ценных бумаг и других бумаг, которые можно обналичить. Об этом россиян предупредила Федеральная таможенная служба. Чтобы подтвердить происхождение средств, нужно предоставить документы о совершении банковских конверсионных операций либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.