Новые правила провоза наличных для физических лиц через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза. Если человек хочет перевезти более 100 тысяч долларов, ему нужно будет не только декларировать эти средства, но и подтвердить их происхождение.
Это касается векселей, чеков, неименных ценных бумаг и других бумаг, которые можно обналичить. Об этом россиян предупредила Федеральная таможенная служба. Чтобы подтвердить происхождение средств, нужно предоставить документы о совершении банковских конверсионных операций либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.