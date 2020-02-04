Роспотребнадзор дал советы по профилактике онкологии

Важной мерой профилактики развития злокачественной опухоли выступает здоровый образ жизни и регулярные медицинские обследования. Информация об этом появилась на интернет-ресурсе Роспотребнадзора.

Кроме этого, отмечается, что сокращают риски заболевания раком спортивные мероприятия, сбалансированная правильная диета, соблюдение режима сна, отсутствие вредных привычек и другое. Не следует также пренебрегать прививками от онкогенных вирусов.

Профилактика - гарантия защиты от рака?

В ведомстве заметили, что соблюдение всех перечисленных рекомендаций не гарантирует отсутствия новообразований. В связи с этим следует регулярно проходить диспансеризацию. Онкология на ранних стадиях легко поддается лечению, уверяют специалисты.