Важной мерой профилактики развития злокачественной опухоли выступает здоровый образ жизни и регулярные медицинские обследования. Информация об этом появилась на интернет-ресурсе Роспотребнадзора.
Кроме этого, отмечается, что сокращают риски заболевания раком спортивные мероприятия, сбалансированная правильная диета, соблюдение режима сна, отсутствие вредных привычек и другое. Не следует также пренебрегать прививками от онкогенных вирусов.
В ведомстве заметили, что соблюдение всех перечисленных рекомендаций не гарантирует отсутствия новообразований. В связи с этим следует регулярно проходить диспансеризацию. Онкология на ранних стадиях легко поддается лечению, уверяют специалисты.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.