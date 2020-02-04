Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

Штрафы по 60% статей нового Кодекса об административных правоотношениях, проект которого размещен Минюстом на сайте проектов правовых документов, можно будет оплатить с 50% скидкой.

Сообщение об этом сегодня распространила пресс-служба Минюста России.

Как следует из документа, в проекте нового КоАП значится 1666 составов правонарушений. И большую часть из них — за исключением грубых нарушений и нарушений ПДД, можно будет оплатить половинной суммой штрафа.

"Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов", — написано в сообщении Минюста.

Напомним, что в КоАП, который действует сейчас, "льготный" порядок уплаты административного штрафа возможен только по 124 статьям из более чем 1800.

О некоторых новых штрафах, которые прописаны в непринятой пока версии КоАП РФ, "Правда.Ру" уже рассказывала.

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