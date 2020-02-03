Жительнице Брянской области отказали в жилье из-за пенсии

Жилищный сертификат как компенсацию за проживание в зоне катастрофы Чернобыльской АЭС не удалось получить жительнице Брянской области. Власти Жуковского района порекомендовали женщине сначала достичь пенсионного возраста и сняли ее с учета.

Отмечается, что женщина до 2015 года жила на территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению после катастрофы на Чернобыльской АЭС. После она перебралась в Жуковский район и встала на жилищный учет. Идя вразрез с требованиями федерального закона, в 2018 году власти Жуковского района сняли заявительницу с учета. Они аргументировали это тем, что она может претендовать на сертификат только при выходе на пенсию.

Решение администрации было опротестовано прокуратурой. Суд встал на сторону надзорного ведомства и восстановил женщину в очереди на получение жилья.