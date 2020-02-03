Ребенок, прибывший с отдыха на острове Хайнань в Китае, был помещен в больницу в Туле. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону сегодня, 3 февраля.
В результате у ребенка обнаружили ОРВИ, а сейчас осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.
"Ситуацию контролируют в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и Министерстве здравоохранения региона", — пояснили в ведомстве.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.