В Туле госпитализировали приехавшего из Китая ребенка

Ребенок, прибывший с отдыха на острове Хайнань в Китае, был помещен в больницу в Туле. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону сегодня, 3 февраля.

В результате у ребенка обнаружили ОРВИ, а сейчас осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.