В Севастополе казаки примут участие в борьбе со свалками

В городе городе Севастополь никому не удается остановить несанкционированный сброс мусора в Килен-балке. Об этом ходе аппаратного совещания в местном сегодня, 3 февраля заявил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Поставьте казаков, пусть они дежурят, если у нас никто не может остановить это. И оттуда пусть по рации передают данные о нарушениях, чтобы сразу отмечали, когда кто-то в очередной раз приехал. Мне действия требуются, а не процессы", — заявили. о. губернатора.

Напомним, ранее казаки привлекались осенью прошлого года для охраны газораспределительной станции рядом с поселком Солнечный.