В РФ начнут продавать Барби с протезами

В России начнут продажу кукол Барби с протезами ног и болезнью витилиго. Игрушки поступят в магазины уже в 2020 году. Изготовитель кукол отмечает, что новая линейка игрушек призвана показать детям индивидуальную красоту и разнообразие современных женщин.

Примечательно, что россияне смогут приобрести и лысую куклу Барби.