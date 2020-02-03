В России начнут продажу кукол Барби с протезами ног и болезнью витилиго. Игрушки поступят в магазины уже в 2020 году. Изготовитель кукол отмечает, что новая линейка игрушек призвана показать детям индивидуальную красоту и разнообразие современных женщин.
Примечательно, что россияне смогут приобрести и лысую куклу Барби.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.