Экс-председатель Керченского городского совета Мая Хужина попросила прекратить травлю ее детей. Ранее горсовет Керчи на внеочередном заседании отправил Маю Хужину в отставку из-за скандала с "поздравлением" блокадников Лениграда.
"Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери", - пояснила Хужина.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.