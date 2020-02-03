Экс-председатель Керченского городского совета Мая Хужина попросила прекратить травлю ее детей. Ранее горсовет Керчи на внеочередном заседании отправил Маю Хужину в отставку из-за скандала с "поздравлением" блокадников Лениграда.

"Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери", - пояснила Хужина.