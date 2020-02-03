Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева рассказала, что в декабре 2019 года у нее обнаружили рак груди. Об этом она сообщила в эфире телеканала во время интервью с с журналисткой Екатериной Гордеевой, которая сняла документальный фильм "Победить рак".
"Мне в декабре поставили диагноз "рак". Рак груди. Значит, я долго не могла произнести это слово, и, собственно, почему мне хотелось сегодня об этом говорить, потому что, когда я столкнулась с этой проблемой, естественно, я побежала читать всякие книжки. И я поняла, что из-за того, что большинство людей об этом не говорит и молчит, это ужасно неправильно. И я долго думала. Вернее, не так, я не думала. Первое, что я сделала, когда мне поставили диагноз, я пришла домой, рассказала это детям", - сказала Синдеева.
По ее словам, благодаря тому, что недуг диагностировали на ранней стадии его удалось победить.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.