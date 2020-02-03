У Натальи Синдеевой обнаружили рак

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева рассказала, что в декабре 2019 года у нее обнаружили рак груди. Об этом она сообщила в эфире телеканала во время интервью с с журналисткой Екатериной Гордеевой, которая сняла документальный фильм "Победить рак".

"Мне в декабре поставили диагноз "рак". Рак груди. Значит, я долго не могла произнести это слово, и, собственно, почему мне хотелось сегодня об этом говорить, потому что, когда я столкнулась с этой проблемой, естественно, я побежала читать всякие книжки. И я поняла, что из-за того, что большинство людей об этом не говорит и молчит, это ужасно неправильно. И я долго думала. Вернее, не так, я не думала. Первое, что я сделала, когда мне поставили диагноз, я пришла домой, рассказала это детям", - сказала Синдеева.

По ее словам, благодаря тому, что недуг диагностировали на ранней стадии его удалось победить.