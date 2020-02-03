У за﻿раженной коронавирусом женщины родился здоровый ребенок

У пациентки, имя которой не сообщается, находившейся на 38-й неделе беременности, был обнаружен коронавирус. Состояние женщины стремительно ухудшалось. Врачи больницы в Харбине (Китай) решили провести кесарево сечение. 30 января они сделали операцию. Новорожденная девочка оказалась совершенно здоровой: врачи оценили ее состояние на 10 из 10-ти по шкале Апгар.

Постоянный контроль - профилактика распространения коронавируса

У младенца дважды взяли биоматериал на анализ по поводу коронавируса 2019-nCoV. В обоих случаях результат оказался отрицательным. Мать и младенец сейчас все еще под наблюдением врачей, которые констатируют, что женщина идет на поправку. Сами медработники, контактирующие с пациенткой, также проходят проверку на коронавирус.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить прием посылок из китайских интернет-магазинов.