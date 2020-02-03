Председатель Керченского городского совета Мая Хужина была отправлена в отставку в связи со скандалов вокруг "поздравления" блокадников Ленинграда. Решение об отставке чиновницы было принято на внеочередной сессии горсовета 3 февраля. Помимо Хужиной в отставку ушла и ее заместитель Лариса Щербула.
Напомним, ранее Мая Хужина совместно с Ларисой Щербулой и другими сотрудниками городской администрации посетила 11 жителей города переживших блокаду Ленинграда. Чиновницы вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета", а также батон хлеба, назвав его "символичным".
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