Законопроект, который предполагает ужесточение наказания за шум в ночное время в жилых помещениях, подготовила группа депутатов Государственной думы. Если предложения будут одобрены, то на федеральном уровне, то есть во всех регионах, шуметь в жилых домах будет нельзя с с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение нормы может составлять до 150 тысяч рублей.
Сейчас регионы решают, какой период суток должен быть "зоной тишины", федерального закона, регламентирующего эти нормы, не существует. Об этом напомнил в комментарии "Известиям" ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.
"Сегодня на федеральном уровне "закона о тишине" не существует. Регионы принимают собственные нормативные акты, которые определяют точные параметры. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, делать ремонт — с 19:00 до 9:00. Столичные штрафы для граждан составляют 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц — 4-8 тыс. рублей, юрлиц — 40-80 тыс. рублей", — пояснил Склянчук.
По законопроекту, предложенному депутатами, шуметь нельзя будет с 23:00 до 7:00. Штраф составит от пяти до 150 тысяч рублей. Взыскание планируется накладывать на собственника, вне зависимости от того, кто производил шум.
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